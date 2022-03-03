Минобороны РФ: За время "Операции Z" уничтожено более 1600 военных объектов Украины

Также удары ведутся по военной технике, российские военнослужащие поразили 62 самолёта, 606 танков и других боевых бронированных машин и 67 реактивных систем залпового огня.

В ходе "Операции Z", проводимой Вооружёнными силами РФ на Украине, было уничтожено свыше 1600 объектов военной инфраструктуры. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего за время операции поражено 1612 объектов, среди них: 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 52 радиолокационные станции", — сказал Конашенков в ходе брифинга.