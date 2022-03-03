Минобороны РФ: За время "Операции Z" уничтожено более 1600 военных объектов Украины
Также удары ведутся по военной технике, российские военнослужащие поразили 62 самолёта, 606 танков и других боевых бронированных машин и 67 реактивных систем залпового огня.
В ходе "Операции Z", проводимой Вооружёнными силами РФ на Украине, было уничтожено свыше 1600 объектов военной инфраструктуры. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего за время операции поражено 1612 объектов, среди них: 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 52 радиолокационные станции", — сказал Конашенков в ходе брифинга.
Также было уничтожено 62 самолёта (49 на земле и 13 в воздухе), 606 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 227 орудий полевой артиллерии и миномётов, 405 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 53 беспилотных летательных аппарата, добавил он.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE