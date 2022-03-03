Российские военные в ходе "Операции Z" освободили от националистов город Балаклея

Кроме того, под контроль ВС России перешли населённые пункты Чистополье, Новополтавка и Жовтневое. Военнослужащие РФ принимают меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины.

Российские военные в ходе "Операции Z" на Украине освободили от националистических батальонов город Балаклея. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вооружённые силы Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями Донецкой Народной Республики. Освобождён от националистических батальонов город Балаклея", — сообщил представитель оборонного ведомства.