Российские военные в ходе "Операции Z" освободили от националистов город Балаклея
Кроме того, под контроль ВС России перешли населённые пункты Чистополье, Новополтавка и Жовтневое. Военнослужащие РФ принимают меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины.
Российские военные в ходе "Операции Z" на Украине освободили от националистических батальонов город Балаклея. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вооружённые силы Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями Донецкой Народной Республики. Освобождён от националистических батальонов город Балаклея", — сообщил представитель оборонного ведомства.
Конашенков уточнил, что российская армия принимает меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины. Так, жители Бородянки, где подразделения националистов Незалежной разместились вместе с техникой в жилых кварталах, могут безопасно покинуть населённый пункт через специально выделенный коридор в направлении Берестянки.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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