"Роскосмос": Все российские специалисты покинули космодром Куру

Последняя группа российских специалистов в составе 56 человек покинула космодром Куру во Французской Гвиане, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр. В Россию вылетели последние остававшиеся на космодроме Куру 56 сотрудников", — уточнили в госкорпорации.

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О том, что первая группа покинула космодром, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил накануне, 2 марта. Госкорпорация приостановила сотрудничество по организации запусков с космодрома Куру 26 февраля. Тогда Рогозин заметил, что это ответ на европейские санкции.