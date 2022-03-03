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3 марта, 06:35
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"Роскосмос": Все российские специалисты покинули космодром Куру

Сотрудничество по организации запусков с Гвианского космодрома госкорпорация приостановила 26 февраля. Дмитрий Рогозин заметил, что это ответ на введённые санкции.

Последняя группа российских специалистов в составе 56 человек покинула космодром Куру во Французской Гвиане, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр. В Россию вылетели последние остававшиеся на космодроме Куру 56 сотрудников", — уточнили в госкорпорации.

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О том, что первая группа покинула космодром, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил накануне, 2 марта. Госкорпорация приостановила сотрудничество по организации запусков с космодрома Куру 26 февраля. Тогда Рогозин заметил, что это ответ на европейские санкции.

Космодром Куру во Французской Гвиане. Обложка © Telegram-канал Дмитрия Рогозина

Артур Лапсаков

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