Российские военные доставили жителям Украины 30 тонн гумпомощи
Крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, а также питьевую воду передали жителям приграничных поселений — женщинам, детям и пожилым людям.
Доставка гуманитарной помощи жителям приграничных населённых пунктов Украины. Видео © Минобороны РФ
Военнослужащие России доставили 30 тонн гуманитарной помощи жителям Украины из Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Из Белгородской области на территорию украинских приграничных населённых пунктов, расположенных недалеко от российско-украинской границы в Харьковской области, российские военные доставили партию гуманитарного груза", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что 30 тонн груза, который состоит из круп, мясных и рыбных консервов, кондитерских и хлебобулочных изделий, конфет и сладостей, а также питьевой воды, было доставлено в город Волчанск и посёлок Казачья Лопань из соседней Белгородской области по просьбе местного населения. Весь гуманитарный груз был передан жителям приграничных поселений: женщинам, детям, пожилым людям.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Кадр видео © Минобороны РФ