Российские военные доставили жителям Украины 30 тонн гумпомощи

Крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, а также питьевую воду передали жителям приграничных поселений — женщинам, детям и пожилым людям.

"Из Белгородской области на территорию украинских приграничных населённых пунктов, расположенных недалеко от российско-украинской границы в Харьковской области, российские военные доставили партию гуманитарного груза", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 30 тонн груза, который состоит из круп, мясных и рыбных консервов, кондитерских и хлебобулочных изделий, конфет и сладостей, а также питьевой воды, было доставлено в город Волчанск и посёлок Казачья Лопань из соседней Белгородской области по просьбе местного населения. Весь гуманитарный груз был передан жителям приграничных поселений: женщинам, детям, пожилым людям.