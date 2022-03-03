В Черногории прошли акции в поддержку России
Местные жители принесли плакаты, а также размахивали российскими и сербскими флагами. Таким образом они выступили вместе с нашей страной, столкнувшейся с сильным давлением, санкциями и угрозами.
Акции в Черногории в поддержку России. Видео © Twitter / SBR2020060606 / RealestWar / MilosDedic2
У здания парламента в черногорской столице Подгорице, а также в приморском городе Баре прошли акции в поддержку России. Об этом сообщает портал In4s.
Участники, в числе которых были и байкеры, принесли плакаты с надписью: "Молись Богу, держись, Россия". Также они размахивали российскими и сербскими флагами. Собравшиеся зажгли фаеры и скандировали: "Россия! Россия!"
Как рассказал один из очевидцев в "Твиттере", люди массово поддержали россиян и президента РФ Владимира Путина из-за сильного давления, которое обрушилось на страну, санкций и угроз "в адрес братского народа".
Ранее на здании Правительства Сахалинской области загорелась буква Z. Этим символом помечается техника, участвующая в спецоперации РФ на Украине, сейчас знак приобрёл особый смысл. Он означает поддержку России, действий армии и российского президента. Также названия в Сети поменяли Забайкалье и Кузбасс.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Акция в столице Черногории Подгорице в поддержку России. Обложка © Twitter / MilosDedic2