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Регион
Опубликовано 3 марта 2022, 05:44
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В Черногории прошли акции в поддержку России

Местные жители принесли плакаты, а также размахивали российскими и сербскими флагами. Таким образом они выступили вместе с нашей страной, столкнувшейся с сильным давлением, санкциями и угрозами.

Акции в Черногории в поддержку России. Видео © Twitter / SBR2020060606 / RealestWar / MilosDedic2

У здания парламента в черногорской столице Подгорице, а также в приморском городе Баре прошли акции в поддержку России. Об этом сообщает портал In4s.

Участники, в числе которых были и байкеры, принесли плакаты с надписью: "Молись Богу, держись, Россия". Также они размахивали российскими и сербскими флагами. Собравшиеся зажгли фаеры и скандировали: "Россия! Россия!"

Как рассказал один из очевидцев в "Твиттере", люди массово поддержали россиян и президента РФ Владимира Путина из-за сильного давления, которое обрушилось на страну, санкций и угроз "в адрес братского народа".

Жительница Донецка поблагодарила Россию за проведение "Операции Z" на Украине
Жительница Донецка поблагодарила Россию за проведение "Операции Z" на Украине

Ранее на здании Правительства Сахалинской области загорелась буква Z. Этим символом помечается техника, участвующая в спецоперации РФ на Украине, сейчас знак приобрёл особый смысл. Он означает поддержку России, действий армии и российского президента. Также названия в Сети поменяли Забайкалье и Кузбасс.

Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Акция в столице Черногории Подгорице в поддержку России. Обложка © Twitter / MilosDedic2

Евгения Колесникова
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