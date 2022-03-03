В Черногории прошли акции в поддержку России

Местные жители принесли плакаты, а также размахивали российскими и сербскими флагами. Таким образом они выступили вместе с нашей страной, столкнувшейся с сильным давлением, санкциями и угрозами.

Акции в Черногории в поддержку России. Видео © Twitter / SBR2020060606 / RealestWar / MilosDedic2

У здания парламента в черногорской столице Подгорице, а также в приморском городе Баре прошли акции в поддержку России. Об этом сообщает портал In4s.

Участники, в числе которых были и байкеры, принесли плакаты с надписью: "Молись Богу, держись, Россия". Также они размахивали российскими и сербскими флагами. Собравшиеся зажгли фаеры и скандировали: "Россия! Россия!"