"В рубашке родился": Украинский сапёр, сдавшийся в плен, смог связаться с родными

Украинскому пленному военнослужащему дали позвонить домой. Видео © t.me / nm_dnr

Украинский сапёр, сдавшийся в плен, смог позвонить домой и пообщаться с родными. Военный рассказал семье, что с ним всё хорошо и он обязательно вернётся домой. Видео разговора опубликовала пресс-служба Народной милиции ДНР в телеграм-канале.

"У меня руки все целы, ноги целы. Только контузило. Весь целый, все пальцы на месте. <...> Я в рубашке родился", — поделился мужчина с родными.

Он рассказал, что сложил оружие, после чего его привезли в больницу. По словам сапёра, без еды его не оставляют, а также позволили позвонить домой. При этом мужчина отметил, что не может рассказать, сдалась ли вся воинская часть.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ходе спецоперации на Украине погибло 498 российских военных. При этом, по данным ведомства, потери среди украинских националистов и военнослужащих составляют более 2870.