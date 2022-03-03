"В рубашке родился": Украинский сапёр, сдавшийся в плен, смог связаться с родными
Мужчина поделился с семьёй, что он "весь целый", его только контузило. Без еды военного не оставляют. Сдались ли его сослуживцы, мужчина не рассказал.
Обложка. Кадр из видео © t.me / nm_dnr
Украинскому пленному военнослужащему дали позвонить домой. Видео © t.me / nm_dnr
Украинский сапёр, сдавшийся в плен, смог позвонить домой и пообщаться с родными. Военный рассказал семье, что с ним всё хорошо и он обязательно вернётся домой. Видео разговора опубликовала пресс-служба Народной милиции ДНР в телеграм-канале.
"У меня руки все целы, ноги целы. Только контузило. Весь целый, все пальцы на месте. <...> Я в рубашке родился", — поделился мужчина с родными.
Он рассказал, что сложил оружие, после чего его привезли в больницу. По словам сапёра, без еды его не оставляют, а также позволили позвонить домой. При этом мужчина отметил, что не может рассказать, сдалась ли вся воинская часть.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ходе спецоперации на Украине погибло 498 российских военных. При этом, по данным ведомства, потери среди украинских националистов и военнослужащих составляют более 2870.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.