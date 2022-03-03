Панарина признали главной звездой игрового дня в НХЛ
Вторым в списке лучших хоккеистов дня стал другой россиянин — Александр Радулов.
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
В домашнем матче против "Сент-Луис Блюз" (5:3) Панарин набрал три очка. Россиянин забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.
Вторым в списке лучших игроков дня в НХЛ стал другой российский хоккеист — Александр Радулов, выступающий за "Даллас Старз". В победной встрече с "Лос-Анджелес Кингз" форвард забросил решающую шайбу.
Третьей звездой дня стал американский голкипер "Баффало Сейбрз" Крэйг Андерсон. Он отразил 29 из 30 бросков по своим воротам в матче с "Торонто Мэйпл Лифс" (5:1).
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