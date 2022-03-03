Эксперт Ющук предсказал замещение продукции Apple смартфонами из Южной Кореи
Однако специалист уверен, что продукция компании США полностью не исчезнет из России, ведь возникнет серый рынок iPhone. И пока гаджеты будут работать на территории РФ, их будут продолжать покупать.
После ухода Apple с российского рынка её место займут компании из Южной Кореи. Об этом Лайфу рассказал член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.
"Рынок подзахватит Южная Корея. Потому что есть большое количество людей, которые не имеют каких-то приоритетов. Они просто хотят купить телефон. Хороший в их представлении", — сказал он.
Однако Ющук уверен, что продукция Apple полностью не исчезнет из России, ведь возникнет серый рынок iPhone. И пока американские смартфоны будут работают на территории РФ, их будут продолжать покупать.
"В условиях санкций шаг, который логичный и который всегда применяется, это создание прокси компаний в третьих странах. Открываются фирмы-посредники, производитель грузит туда, может три раза ещё по документам куда-то перегрузить, и в результате это всплывает в стране, где нельзя", — объяснил эксперт.
Ющук подчеркнул, что такая схема выгодна и самому производителю, однако существует опасность попасться. Поэтому "любители iPhone вряд ли совсем без техники останутся", заключил специалист.
Ранее стало известно, что Apple ограничила работу Apple Pay в России. Компания также подтвердила, что приостановила на официальном сайте продажу своей техники в РФ. После этого магазины техники Apple re:Store оказались закрыты утром 2 марта в Москве и Санкт-Петербурге.
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.
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