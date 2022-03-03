Эксперт Ющук предсказал замещение продукции Apple смартфонами из Южной Кореи

После ухода Apple с российского рынка её место займут компании из Южной Кореи. Об этом Лайфу рассказал член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

"Рынок подзахватит Южная Корея. Потому что есть большое количество людей, которые не имеют каких-то приоритетов. Они просто хотят купить телефон. Хороший в их представлении", — сказал он.

Однако Ющук уверен, что продукция Apple полностью не исчезнет из России, ведь возникнет серый рынок iPhone. И пока американские смартфоны будут работают на территории РФ, их будут продолжать покупать.

"В условиях санкций шаг, который логичный и который всегда применяется, это создание прокси компаний в третьих странах. Открываются фирмы-посредники, производитель грузит туда, может три раза ещё по документам куда-то перегрузить, и в результате это всплывает в стране, где нельзя", — объяснил эксперт.

Ющук подчеркнул, что такая схема выгодна и самому производителю, однако существует опасность попасться. Поэтому "любители iPhone вряд ли совсем без техники останутся", заключил специалист.