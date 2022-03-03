Комитет Госдумы одобрил поправку о лишении свободы вплоть до 15 лет за фейки о действиях ВС РФ

Это максимальный срок наказания, который грозит в том случае, если распространение лжи повлекло "тяжкие последствия".

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг одобрил поправку об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях ВС РФ. Текст поправки есть в распоряжении ТАСС. По данным агентства, речь идёт о наказании вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.

Российский Уголовный кодекс предлагается дополнить статьёй 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации". За нарушение предусматривается наказание в виде штрафа до 1,5 млн рублей или лишения свободы на срок до трех лёт, но если при распространении фейков используется служебное положение или есть корыстные побуждения, то штраф составит до 5 млн, а срок лишения свободы — от 5 до 10 лет. Если предусмотренное статьёй правонарушение повлекло тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет, следует из текста поправки.