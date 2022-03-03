Профессор Кулаков посоветовал пока отложить покупку строящегося жилья

Людям, которые рассматривают покупку строящегося жилья, лучше повременить с заключением сделки до стабилизации экономической ситуации. Об этом Лайфу рассказал проректор НИУ МГСУ, профессор, доктор экономических наук Кирилл Кулаков.

"Ключевая ставка ЦБ в 20% является, по сути, запретительной для строительной отрасли. Поэтому частные девелоперские проекты будут поставлены на паузу до изменения ситуации на кредитном рынке", — пояснил эксперт.

Кулаков подчеркнул, что в ближайшие полгода дорогие кредиты, подорожавшие материалы, а возможно, и их дефицит увеличат риски приобретателей жилья на этапе незавершённого строительства.

"В долгосрочной перспективе сложившаяся ситуация даст толчок к развитию нашей строительной промышленности, что, вполне возможно, благоприятно скажется на доступности недвижимости для россиян. Но в ближайшее время стоимость новостроек вырастет. В этой ситуации инвестиционная активность переместится на вторичный рынок. На какое-то время он станет рынком продавца", — заметил профессор.

Кулаков резюмировал, что государство сохраняет свои обязательства по программе льготной ипотеки, поэтому интересы российских семей будут защищены.