Комитет Госдумы поддержал введение уголовной ответственности за призывы к санкциям

За такое нарушение предусмотрены штраф до 500 тысяч рублей, ограничение свободы либо лишение свободы на срок до трёх лет со штрафом до 200 тысяч.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект об уголовной ответственности за призывы к введению санкций против России. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.

В частности, Нижней палате Парламента рекомендуется дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьёй "Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц". За это будет предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо ограничение свободы, либо её лишение на срок до трёх лет со штрафом до 200 тысяч рублей.