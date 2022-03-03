Комитет Госдумы поддержал введение уголовной ответственности за призывы к санкциям
За такое нарушение предусмотрены штраф до 500 тысяч рублей, ограничение свободы либо лишение свободы на срок до трёх лет со штрафом до 200 тысяч.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект об уголовной ответственности за призывы к введению санкций против России. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.
В частности, Нижней палате Парламента рекомендуется дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьёй "Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц". За это будет предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо ограничение свободы, либо её лишение на срок до трёх лет со штрафом до 200 тысяч рублей.
Ранее Лайф сообщал, что Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку о лишении свободы до 15 лет за фейки о действиях ВС РФ. Речь может идти о наказании вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.
Обложка © Сайт Госдумы