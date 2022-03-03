Юрий Куклачёв призвал не расстраиваться из-за запрета кошкам из РФ выступать на выставках

Бизнесмены, которые разводят кошек за рубежом, просто нашли повод избавиться от русских производителей. Об этом Лайфу рассказал советский и российский артист цирка, ковёрный клоун, дрессировщик кошек Юрий Куклачёв, комментируя решение Международной федерации кошек (FIFe) о запрете питомцам из РФ участвовать в выставках.

"Оценивать ситуацию надо спокойно. <...> Понимаете, это бизнес, коммерция. И здесь в общем-то ограничения продолжаются. Европа просто сама себе стреляет в ногу, когда с газом начинает шутить и нефтью. И они потеряют больше, чем мы. Ну и у кошечек, у нас тут рынок большой", — отметил артист.

Куклачёв подчеркнул, что относится к кошкам как к друзьям и его выступления с питомцами являются "праздником для всей семьи", а не бизнесом.

"У меня всё началось с одной кошки, мы покорили весь мир. С 1975 года нас называют "русское чудо", и куда бы мы ни приезжали — все в восторге. И даже французская газета "Фигаро", которая ненавидела СССР и всегда поливала грязью, сказала, что наконец-то к ним приехала любовь", — поделился дрессировщик.