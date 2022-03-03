Юрий Куклачёв призвал не расстраиваться из-за запрета кошкам из РФ выступать на выставках
Дрессировщик отметил, что его выступления с питомцами — это не бизнес, а "праздник для всей семьи". Он также поделился историей, как вместе со своим любимцем "покорил весь мир".
Юрий Куклачёв. Обложка © wikimedia.org / Mark Nakoykher
Бизнесмены, которые разводят кошек за рубежом, просто нашли повод избавиться от русских производителей. Об этом Лайфу рассказал советский и российский артист цирка, ковёрный клоун, дрессировщик кошек Юрий Куклачёв, комментируя решение Международной федерации кошек (FIFe) о запрете питомцам из РФ участвовать в выставках.
"Оценивать ситуацию надо спокойно. <...> Понимаете, это бизнес, коммерция. И здесь в общем-то ограничения продолжаются. Европа просто сама себе стреляет в ногу, когда с газом начинает шутить и нефтью. И они потеряют больше, чем мы. Ну и у кошечек, у нас тут рынок большой", — отметил артист.
Куклачёв подчеркнул, что относится к кошкам как к друзьям и его выступления с питомцами являются "праздником для всей семьи", а не бизнесом.
"У меня всё началось с одной кошки, мы покорили весь мир. С 1975 года нас называют "русское чудо", и куда бы мы ни приезжали — все в восторге. И даже французская газета "Фигаро", которая ненавидела СССР и всегда поливала грязью, сказала, что наконец-то к ним приехала любовь", — поделился дрессировщик.
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Ранее Лайф писал, что кошкам из РФ запретили участвовать в международных выставках из-за ситуации на Украине. Также теперь ни одного такого питомца из РФ нельзя вывезти и зарегистрировать в родословной FIFe за пределами нашей страны. Ограничения будут действовать до 31 мая 2022 года.
Напомним, такие ограничения связаны с проведением специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", о которой 24 февраля заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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