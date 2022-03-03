Политолог Перенджиев: Украина вместо переговоров по-прежнему играет в политические игры с Россией
По мнению эксперта, Киев в буквальном смысле ведёт себя по принципу "война — ерунда, главное — манёвры", причём политические, а не военные.
Военный политолог Александр Перенджиев объяснил, в чём заключался главный смысл экстренной смены места второго раунда переговоров с Россией, на которой настояла украинская делегация. По его словам, Киев в буквальном смысле ведёт себя по принципу "война — ерунда, главное — манёвры", причём политические, а не военные.
"Они маневрируют постоянно не только по поводу места встречи. Складывается впечатление, что там очень много кураторов у этой делегации, внешних управленцев", — приводит слова эксперта телеканал "360".
Перенджиев добавил, что именно из-за настроя Киева от второго раунда встречи сторон нет особых ожиданий. Движение к миру, по его словам, возможно, "как только эти игры прекратятся и начнётся серьёзное поведение".
Минувшей ночью стало известно, что второй раунд переговоров делегаций России и Украины на фоне военной "Операции Z" состоится, однако они пройдут не в Беловежской Пуще, как сообщалось ранее. Украинская делегация запросила смену места переговоров. Реакции от российской стороны пока не было. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским — помощником президента России — ждала коллег из Киева в Беловежской Пуще со вчерашнего дня.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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