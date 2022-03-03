Политолог Перенджиев: Украина вместо переговоров по-прежнему играет в политические игры с Россией

По мнению эксперта, Киев в буквальном смысле ведёт себя по принципу "война — ерунда, главное — манёвры", причём политические, а не военные.

Военный политолог Александр Перенджиев объяснил, в чём заключался главный смысл экстренной смены места второго раунда переговоров с Россией, на которой настояла украинская делегация. По его словам, Киев в буквальном смысле ведёт себя по принципу "война — ерунда, главное — манёвры", причём политические, а не военные.

"Они маневрируют постоянно не только по поводу места встречи. Складывается впечатление, что там очень много кураторов у этой делегации, внешних управленцев", — приводит слова эксперта телеканал "360".