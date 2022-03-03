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3 марта, 09:28

Рябков: Слова Байдена о разрыве отношений являются попыткой запугать Россию

Никто диалог с Вашингтоном не прерывает, однако каналы этой связи — отдельный вопрос. По словам дипломата, их конфигурация зависит от той конкретики задач, которые стоят.

Президент США Джо Байден своими заявлениями о полном разрыве отношений с Россией пытается запугать нашу страну. Такое мнение высказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это попытка нас запугать, очередная. Но запугиванию мы не поддаёмся. Повторяю и подчёркиваю, мы работаем уверенно, спокойно. Перед нами стоят конкретные задачи, мы ими будем заниматься", — сказал он в эфире телеканала РБК.

Рябков уточнил, что с США никто диалог не прерывает, однако каналы этого диалога — отдельный вопрос. По словам дипломата, их конфигурация зависит от той конкретики задач, которые стоят.

Рябков: Когда РФ и США достигнут дна в отношениях, то оттолкнутся от него и пойдут вверх

Рябков: Когда РФ и США достигнут дна в отношениях, то оттолкнутся от него и пойдут вверх

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности Вашингтона к переговорам с Москвой, однако с условием. При этом он отметил, что страны Запада координируют действия для ускорения поставок Украине различного вооружения, в том числе противотанковых систем.

Джо Байден. Обложка © Facebook / Joe Biden

Артур Лапсаков

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