Рябков: Слова Байдена о разрыве отношений являются попыткой запугать Россию

Президент США Джо Байден своими заявлениями о полном разрыве отношений с Россией пытается запугать нашу страну. Такое мнение высказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это попытка нас запугать, очередная. Но запугиванию мы не поддаёмся. Повторяю и подчёркиваю, мы работаем уверенно, спокойно. Перед нами стоят конкретные задачи, мы ими будем заниматься", — сказал он в эфире телеканала РБК.

Рябков уточнил, что с США никто диалог не прерывает, однако каналы этого диалога — отдельный вопрос. По словам дипломата, их конфигурация зависит от той конкретики задач, которые стоят.