Стоимость газа в Европе обновила исторический максимум, достигнув почти $2280

В ходе сегодняшних торгов на бирже цена на газ в Европе второй день подряд бьёт исторический рекорд. Так, она поднялась почти до $2280 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2279 за тысячу кубометров, или 198,56 евро за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч). В целом стоимость газа с начала торгов растёт на 20%.

Накануне стоимость газа в Европе обновила предыдущий исторический максимум, зафиксированный в конце декабря 2021 года, поднявшись почти до $2230 за одну тысячу кубических метров, или 193,95 евро за МВт*ч.