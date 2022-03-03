Рябков: РФ готова к диалогу с Западом по гарантиям безопасности
Дипломат отметил, что сожалеет о решении вашингтонских коллег приостановить контакты с нашей страной.
Россия готова продолжить диалог с Западом по гарантиям безопасности и стратегической стабильности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала РБК.
"Мы к диалогу по этим вопросам, а также по вопросам, связанным со стратегической стабильностью, готовы. Мы сожалеем о том, что несколько дней назад коллеги в Вашингтоне приняли решение и объявили об этом: приостановить такие контакты и отложить их на потом", — сказал замминистра.
Ранее Сергей Рябков заявил, что когда РФ и США достигнут дна в отношениях, то оттолкнутся от него и пойдут вверх. Дипломат считает, что они уже не смогут вернуться к прежнему уровню. Он отметил, что Запад сам разрушил ту "архитектуру взаимоотношений и безопасности", которая существовала.
Напомним, Запад начал вводить в отношении России санкции и прочие ограничения после начала "Операции Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.
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