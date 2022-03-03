Рябков: РФ готова к диалогу с Западом по гарантиям безопасности

Дипломат отметил, что сожалеет о решении вашингтонских коллег приостановить контакты с нашей страной.

Россия готова продолжить диалог с Западом по гарантиям безопасности и стратегической стабильности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала РБК.

"Мы к диалогу по этим вопросам, а также по вопросам, связанным со стратегической стабильностью, готовы. Мы сожалеем о том, что несколько дней назад коллеги в Вашингтоне приняли решение и объявили об этом: приостановить такие контакты и отложить их на потом", — сказал замминистра.

Ранее Сергей Рябков заявил, что когда РФ и США достигнут дна в отношениях, то оттолкнутся от него и пойдут вверх. Дипломат считает, что они уже не смогут вернуться к прежнему уровню. Он отметил, что Запад сам разрушил ту "архитектуру взаимоотношений и безопасности", которая существовала.