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3 марта, 09:30
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В Москве открылись магазины по продаже техники Apple re:Store

Накануне все они оказались закрыты в Москве и Санкт-Петербурге. Как уточнили в компании, мера носила временный характер. Ретейлеру было необходимо оценить текущую ситуацию на рынке.

Ценники на айфоны в одном из возобновивших работу магазинов re:Store. Видео © SHOT

Магазины ретейлера re:Store, занимающегося продажей техники Apple, возобновили работу в Москве. Видео из одной из точек продаж опубликовал SHOT.

На кадрах видно новые ценники на смартфоны компании Apple. iPhone 13 PRO MAX теперь стоит 164 990 рублей, iPhone 13 PRO — 149 990, iPhone 13 — 134 990, а iPhone 13 mini теперь можно купить за 119 990 рублей.

Накануне все магазины оказались закрыты в Москве и Санкт-Петербурге. Как уточнили в компании, управляющей сетью торговых точек, мера носила временный характер. Ретейлеру было необходимо оценить текущую ситуацию на рынке.

Эксперт Ющук предсказал замещение продукции Apple смартфонами из Южной Кореи

Эксперт Ющук предсказал замещение продукции Apple смартфонами из Южной Кореи

Ранее стало известно, что Apple ограничила работу Apple Pay в России. Компания также подтвердила, что приостановила продажу своей техники в РФ на официальном сайте.

Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.

Обложка © ВК / re:Store

Григорий Воронцов

Комментарий

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Sergoсегодня в 11:37

Гнать их из России поганой метлой.

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