В Москве открылись магазины по продаже техники Apple re:Store

Ценники на айфоны в одном из возобновивших работу магазинов re:Store. Видео © SHOT

Магазины ретейлера re:Store, занимающегося продажей техники Apple, возобновили работу в Москве. Видео из одной из точек продаж опубликовал SHOT.

На кадрах видно новые ценники на смартфоны компании Apple. iPhone 13 PRO MAX теперь стоит 164 990 рублей, iPhone 13 PRO — 149 990, iPhone 13 — 134 990, а iPhone 13 mini теперь можно купить за 119 990 рублей.

Накануне все магазины оказались закрыты в Москве и Санкт-Петербурге. Как уточнили в компании, управляющей сетью торговых точек, мера носила временный характер. Ретейлеру было необходимо оценить текущую ситуацию на рынке.

Ранее стало известно, что Apple ограничила работу Apple Pay в России. Компания также подтвердила, что приостановила продажу своей техники в РФ на официальном сайте.