В Москве открылись магазины по продаже техники Apple re:Store
Накануне все они оказались закрыты в Москве и Санкт-Петербурге. Как уточнили в компании, мера носила временный характер. Ретейлеру было необходимо оценить текущую ситуацию на рынке.
Ценники на айфоны в одном из возобновивших работу магазинов re:Store. Видео © SHOT
Магазины ретейлера re:Store, занимающегося продажей техники Apple, возобновили работу в Москве. Видео из одной из точек продаж опубликовал SHOT.
На кадрах видно новые ценники на смартфоны компании Apple. iPhone 13 PRO MAX теперь стоит 164 990 рублей, iPhone 13 PRO — 149 990, iPhone 13 — 134 990, а iPhone 13 mini теперь можно купить за 119 990 рублей.
Накануне все магазины оказались закрыты в Москве и Санкт-Петербурге. Как уточнили в компании, управляющей сетью торговых точек, мера носила временный характер. Ретейлеру было необходимо оценить текущую ситуацию на рынке.
Ранее стало известно, что Apple ограничила работу Apple Pay в России. Компания также подтвердила, что приостановила продажу своей техники в РФ на официальном сайте.
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.
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