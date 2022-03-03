Лавров подтвердил, что встреча с украинской делегацией состоится сегодня, и выдвинул свою версию о задержке

Глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил, что второй раунд переговоров с украинской стороной должен состояться сегодня. Заявление прозвучало в интервью российским и иностранным СМИ в четверг. Кроме того, министр озвучил свою версию, объясняющую задержку предстоящей встречи, — минувшей ночью украинская сторона запросила, чтобы переговоры прошли в другом месте. По мнению Лаврова, таким образом Украина пытается выиграть время.

"Наверняка они получают указания из Вашингтона. У меня сомнений нет, что эта страна совершенно несамостоятельна. Тем не менее должны состояться переговоры", — сказал он.

Вместе с тем Лавров выразил уверенность, что решение ситуации на Украине будет найдено.

"Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны. Они обсуждаются в том числе и на переговорах с украинской стороной, как это было в Гомеле и как должно состояться сегодня", — добавил глава МИД.

Как сообщал Лайф, ранее руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что украинская делегация прибудет на переговоры утром 3 марта. Он поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство, профессиональную и оперативную организацию встречи.