Лавров подтвердил, что встреча с украинской делегацией состоится сегодня, и выдвинул свою версию о задержке

По мнению министра иностранных дел России, коллеги из Киева настояли на смене места переговоров, чтобы выиграть время для получения ЦУ из Вашингтона.

Глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил, что второй раунд переговоров с украинской стороной должен состояться сегодня. Заявление прозвучало в интервью российским и иностранным СМИ в четверг. Кроме того, министр озвучил свою версию, объясняющую задержку предстоящей встречи, — минувшей ночью украинская сторона запросила, чтобы переговоры прошли в другом месте. По мнению Лаврова, таким образом Украина пытается выиграть время.

"Наверняка они получают указания из Вашингтона. У меня сомнений нет, что эта страна совершенно несамостоятельна. Тем не менее должны состояться переговоры", — сказал он.

Вместе с тем Лавров выразил уверенность, что решение ситуации на Украине будет найдено.

"Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны. Они обсуждаются в том числе и на переговорах с украинской стороной, как это было в Гомеле и как должно состояться сегодня", — добавил глава МИД.

Как сообщал Лайф, ранее руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что украинская делегация прибудет на переговоры утром 3 марта. Он поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство, профессиональную и оперативную организацию встречи.