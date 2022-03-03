Какие объекты НАТО на Украине уничтожены за время "Операции Z" Оглавление Удар высокоточным оружием Ленд-лиз наоборот "Операция Z" Военные базы США под прикрытием Ликвидация онлайн Перед началом спецоперации на Украине работало несколько десятков баз, контроль за работой которых осуществляли военные из США и стран Североатлантического альянса. 788900 788900 Обложка © Shutterstock

Удар высокоточным оружием

"Операция Z" серьёзно спутала карты не только украинским военным, готовившим нападение на Донбасс, но и стратегам альянса. С началом специальной военной операции на территории Украины, по словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, было поражено 1146 объектов инфраструктуры ВСУ. Некоторые из них были брошены ВСУ сразу после первого удара. Особый интерес вызывают объекты, построенные на Украине при поддержке и финансировании НАТО. На них базировался военный контингент альянса, размещалась военная техника Запада, а военные специалисты США вели подготовку украинских коллег, обучая их в соответствии со стандартами Запада. Но восемь лет кропотливой и методичной работы, похоже, вылетели в трубу.

Ленд-лиз наоборот

Через некоторое время после начала "Операции Z" на просторах Сети и в ряде телеграм-каналов появилось видео бывшего члена Нацкорпуса Романа Степко, в котором бывший украинский националист призвал военных ВСУ сложить оружие и не идти на поводу у "преступных властей". Но самая примечательная часть монолога касается планов НАТО, которые "пошли псу под хвост" за считаные часы:

— Восемь лет готовились... и всего за два часа разбили, — посетовал Степко.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским.Фото © shutterstock

После госпереворота 2014 года и смены власти Украина взяла курс на сближение с НАТО, прерванный во время президентства Виктора Януковича. Внеблоковый статус Украины, введённый при нём, объявили "неэффективным в контексте обеспечения безопасности государства от внешней агрессии и давления". Западным партнёрам такое поведение понравилось, и следующие восемь лет прошли под знаком "великой стройки" военных объектов НАТО.

Ещё в июне 2020 года Украина получила статус партнёра расширенных возможностей НАТО, что дало стране, по заявлению альянса, доступ к программам и учениям НАТО в продвинутом формате. На деле Украина давно была не просто партнёром, а полноценной площадкой для расширения НАТО на восток, плацдармом для возможного наступления.

"Операция Z"

Военная техника на дороге. Фото © ТАСС / Стрингер

Статья 17 Конституции Украины гласит, что на территории страны не допускается размещение иностранных военных баз. Но она за эти восемь лет многократно нарушалась. Всё делалось, конечно, не в открытую — дислоцирующиеся на территории страны американские военные объекты маскировались под "учебные центры", "полигоны". Всего на территории Украины было размещено свыше десяти специальных объектов, две трети из которых были глубоко законспирированы, а треть представляла собой места открытой дислокации военных США и других стран НАТО. Руководство страны умело обходило 17-ю статью, аргументируя это тем, что временное военное присутствие никто не запрещал, а о постоянном никто и не говорил. Ежегодно в этих местах проходило несколько крупных учений, на которые приглашаются подразделения вооружённых сил других государств. Одно учение может длиться год, и по факту получалось, что военные НАТО в течение этого времени вообще не покидали территорию Украины.

"Временное" растягивалось на годы и, скорее всего, растянулось бы и на десятилетия. Яркий пример — Яворовский военный полигон во Львовской области, известный как Международный центр миротворчества и безопасности. С момента обретения Украиной независимости военные США чувствовали себя там вольготно, приезжая на совместные учения "Щит и меч" в рамках программы НАТО "Партнёрство ради мира". С 2015 года там начал действовать военный полигон, куда США отправляли своих инструкторов для обучения украинских военнослужащих.

Военные базы США под прикрытием

Но было несколько мест, назначение которых постоянно скрывалось. К примеру, 235-й межвидовой центр подготовки подразделений в селе Михайловка Николаевской области. Он строился с учётом последних военных наработок НАТО. На базе тренировочного лагеря в районе Мариуполя военспецы США готовили украинских снайперов. Некоторые базы строились "с нуля", некоторые пускали корни в готовую инфраструктуру Украины, модернизируя её под свои запросы.

Совместные военные учения Украины и США. Фото © ТАСС / ZUMA

Американский военный контингент, британский и канадский регулярно бывали в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. К их услугам были предоставлены 233-й, 241-й и 242-й общевойсковые полигоны в Черниговской, Ровенской, Херсонской и других областях. Что касается закрепления НАТО на базе ВМС Украины, оно было чревато не только присутствием военных кораблей, но и появлением узлов связи, аэродромов или разведывательных объектов, как в случае с островом Змеиный. Там американские военные разместили разведцентр, где были установлены системы слежения за подводной и надводной обстановкой.

Кстати, до 2014 года у США и НАТО были большие планы на Севастополь и всё могло очень плохо кончиться, но 18 марта 2014 года, когда состоялось воссоединение Крыма с Россией, альянс серьёзно "обломался". Впрочем, он быстро перестроился и вскоре сделал ставку на порт Очаков, который стал опорным объектом ВМС США и Королевских ВМС Великобритании, а также, по мнению некоторых военных экспертов, был для американских ВМС удобным плацдармом для возможной атаки на Крым и дальнейшего продвижения на юг.

Ликвидация онлайн

После того как к власти в стране пришёл Владимир Зеленский, порт Южный в Одессе взял на себя роль центра оперативного снабжения сил США и НАТО. Эта база вполне могла в перспективе очень пригодиться войскам альянса в плане удовлетворения их материальных, транспортных, бытовых и других потребностей для наращивания военной группировки на Украине.

Порт Южный. Фото © Wikipedia

В последние годы НАТО уже в открытую заявляло о своём намерении усилить присутствие в Чёрном море. Украина в этом плане активно помогала. Её собственный флот годился по большей части для патрулирования побережья и серьёзной угрозы не представлял. Зато причалы пригодились кораблям НАТО — "визиты вежливости", которые на деле были демонстрацией оружия у российских берегов, после инцидента с британским эсминцем "Дефендер" стали особенно опасны. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков пояснил, что все объекты США и НАТО выполняли различные задачи в зависимости от назначения. В первую очередь эти задачи ставились в интересах НАТО, а приоритеты были очевидны.

Создавалась инфраструктура, которая могла вместить не только украинские подразделения, но и американских "партнёров". Не зря военные НАТО — в частности, строительный батальон Корпуса морской пехоты США — принимали активное участие в строительстве. Можно совершенно точно сказать, что американцы осваивали эту территорию, адаптировали её под себя. Перспективы были выстроены на годы и десятилетия вперёд Константин Сивков Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук

Подробная информация о судьбе военных объектов НАТО на территории Украины ещё продолжает поступать. Эксперты предполагают, что, к примеру, оборудование разведцентра на острове Змеиный американцы могли успеть эвакуировать за день-два до начала "Операции Z". Некоторые объекты войска ВСУ спешно покидают, некоторые уничтожены, однако подавляющее большинство военной инфраструктуры, запущенной с помощью США и НАТО, как говорят в таких случаях военные, "безвозвратно утрачено". И обернуть всё это против России в обозримом будущем будет невозможно.

Будет ли НАТО снова пытаться построить на Украине свои объекты? 0 Да, будет Не в этой жизни Посмотреть результат

Авторы Евгений Жуков