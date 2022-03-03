Рябков заявил, что Запад безудержно накачивает вооружением киевский режим
Дипломат также подчеркнул, что после полного выполнения задач спецоперации на Украине российские власти начнут двигаться к чему-то новому, учитывая ответственность за происходящее.
Запад ведёт безудержную накачку Киева вооружениями и снаряжением. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с РБК.
"То, что мы видим в последние дни, с точки зрения безудержной, если не сказать безумной накачки режима в Киеве вооружениями, снаряжением, средствами связи, — это отражение того, что политики на Западе перешли в алгоритм действий "все средства хороши", — сообщил он.
Рябков также подчеркнул, что военная спецоперация на территории Украины будет доведена до конца. Когда же её задачи полностью выполнятся, российские власти смогут "начать движение к чему-то новому". При этом РФ будет опираться на здравый смысл и ответственность за происходящее. Дипломат отметил, что к "прежнему уже не будет возврата".
Кроме того, Рябков выразил надежду, что переговоры с украинской стороной продолжатся. "Мы работаем и на дипломатическом треке со всеми, кто открыт и готов к такой работе", — подчеркнул Рябков.
Минувшей ночью стало известно, что второй раунд переговоров делегаций России и Украины на фоне военной "Операции Z" состоится, однако они пройдут не в Беловежской Пуще, как сообщалось ранее. Украинская делегация запросила смену места переговоров. Реакции от российской стороны пока не было. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским — помощником президента России — ждала коллег из Киева в Беловежской Пуще со вчерашнего дня.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обожка © ТАСС / Григоров Гавриил