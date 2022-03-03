Рябков заявил, что Запад безудержно накачивает вооружением киевский режим

Дипломат также подчеркнул, что после полного выполнения задач спецоперации на Украине российские власти начнут двигаться к чему-то новому, учитывая ответственность за происходящее.

Запад ведёт безудержную накачку Киева вооружениями и снаряжением. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с РБК.

"То, что мы видим в последние дни, с точки зрения безудержной, если не сказать безумной накачки режима в Киеве вооружениями, снаряжением, средствами связи, — это отражение того, что политики на Западе перешли в алгоритм действий "все средства хороши", — сообщил он.

Рябков также подчеркнул, что военная спецоперация на территории Украины будет доведена до конца. Когда же её задачи полностью выполнятся, российские власти смогут "начать движение к чему-то новому". При этом РФ будет опираться на здравый смысл и ответственность за происходящее. Дипломат отметил, что к "прежнему уже не будет возврата".