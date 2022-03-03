Онищенко рассказал, сколько можно съесть блинов, чтобы не было плохо

Нет определённой нормы по количеству съеденных блинов за день, всё зависит от культуры человека. Об этом рассказал академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru.

"Если вы имеете привычку до потери сознания наедаться с утра, потом весь день ничего не есть, то это десятка два, наверное, блинов. Но потом вам придётся часа два, наверное, тяжело дышать. Если вы нормально питаетесь, ну, съешьте два-три блина на завтрак", — отметил эксперт.

По словам Онищенко, ограничения по блинам есть только в первый день Масленицы: первое лакомство кушать нельзя, его нужно отдать бедным для того, чтобы они "помянули души ушедших от нас родственников". Академик подчеркнул, что также на этой неделе нельзя употреблять алкоголь, так как идёт подготовка к посту.

Кроме того, врач напомнил, что согласно канонам Масленицы в пятницу тёща должна навестить зятя, в субботу родственники мужа приходят к невестке, а на седьмой день принято просить прощения.