"Выражаем солидарность": "Матч ТВ" отменил прямые трансляции Паралимпийских игр в Пекине
Накануне МПК допустил россиян и белорусов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе, но сегодня изменил своё решение.
"Матч ТВ" отказался от прямых трансляций Паралимпийских игр, которые стартуют 4 марта в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Представители "Матч ТВ" отметили, что отказ от прямых трансляций соревнований связан с недопуском на них российских спортсменов. Телеканал считает, что политическим решением международных чиновников оказались уничтожены несколько лет подготовки атлетов.
"Долгие годы проповедуя слоган "Спорт вне политики", Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет в нужный для некоторых политиков момент его забыл. "Матч ТВ" является федеральным спортивным телеканалом, и для нас выступления наших спортсменов на крупнейших мировых событиях — безусловный приоритет. Мы выражаем солидарность с нашими спортсменами — прямые трансляции Паралимпийских игр в Пекине на каналах субхолдинга "Матч" отменены", — говорится в заявлении телеканала.
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Накануне Лайф сообщал, что Международный Паралимпийский комитет принял решение допустить сборные России и Белоруссии до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе. Сегодня это решение было отменено и спортсменов двух стран отстранили от соревнований.
Обложка © ТАСС / Артём Геодакян