"Выражаем солидарность": "Матч ТВ" отменил прямые трансляции Паралимпийских игр в Пекине

"Матч ТВ" отказался от прямых трансляций Паралимпийских игр, которые стартуют 4 марта в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Представители "Матч ТВ" отметили, что отказ от прямых трансляций соревнований связан с недопуском на них российских спортсменов. Телеканал считает, что политическим решением международных чиновников оказались уничтожены несколько лет подготовки атлетов.