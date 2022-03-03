Тело шансонье Анны Жуковой нашли в московской квартире спустя два дня после смерти

В одной из московских квартир обнаружено тело 60-летней исполнительницы и автора песен в жанре русский шансон Анны Жуковой, которое нашли спустя два дня после её смерти. Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что 28 февраля сын Жуковой приехал проведать свою мать. Но когда он зашёл в квартиру, то увидел женщину мёртвой. Согласно данным источника, следов насильственной смерти при первичном осмотре тела не найдено.

"Предварительно установлено, что женщина скончалась от острой сердечно-сосудистой недостаточности за два дня до обнаружения", — сказал он, добавив, что для установки точной причины смерти тело женщины направили на медэкспертизу.

В настоящий момент правоохранители проводят проверку по факту смерти Жуковой. Подчёркивается, что в квартире порядок вещей нарушен не был. В этой связи делается предварительный вывод, что женщина умерла вследствие естественных причин.