Volkswagen объявил о немедленном прекращении поставок машин в Россию

Немецкий автоконцерн Volkswagen сообщил о приостановке производства на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде и немедленном прекращении поставок в Россию. Соответствующее заявление опубликовано в твиттере компании.

"Volkswagen Group объявил об остановке производства автомобилей в России (Калуга, Нижний Новгород) до дальнейших распоряжений. Экспорт автомобилей в Россию также остановлен с немедленным вступлением решения в силу", — сказано в записи.

В компании также уточнили, что серьёзно относятся к своим сотрудникам в России и будут выплачивать им пособие по неполной занятости.