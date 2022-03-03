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3 марта, 11:09
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Volkswagen объявил о немедленном прекращении поставок машин в Россию

Кроме того, приостановлено производство в Калуге и Нижнем Новгороде, сотрудники заводов концерна будут получать пособие по неполной занятости.

<p>Обложка © Pexels</p>

Обложка © Pexels

Немецкий автоконцерн Volkswagen сообщил о приостановке производства на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде и немедленном прекращении поставок в Россию. Соответствующее заявление опубликовано в твиттере компании.

"Volkswagen Group объявил об остановке производства автомобилей в России (Калуга, Нижний Новгород) до дальнейших распоряжений. Экспорт автомобилей в Россию также остановлен с немедленным вступлением решения в силу", — сказано в записи.

В компании также уточнили, что серьёзно относятся к своим сотрудникам в России и будут выплачивать им пособие по неполной занятости.

Toyota с 4 марта приостанавливает производство популярных моделей авто в России

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А ранее Лайф писал, что АвтоВАЗ подтвердил сообщения о приостановке сборки машин. В компании рассказали, что образовался дефицит электронного оборудования. По данным СМИ, речь идёт о немецких полупроводниках.

Артур Лапсаков

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