Volkswagen объявил о немедленном прекращении поставок машин в Россию
Кроме того, приостановлено производство в Калуге и Нижнем Новгороде, сотрудники заводов концерна будут получать пособие по неполной занятости.
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Немецкий автоконцерн Volkswagen сообщил о приостановке производства на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде и немедленном прекращении поставок в Россию. Соответствующее заявление опубликовано в твиттере компании.
"Volkswagen Group объявил об остановке производства автомобилей в России (Калуга, Нижний Новгород) до дальнейших распоряжений. Экспорт автомобилей в Россию также остановлен с немедленным вступлением решения в силу", — сказано в записи.
В компании также уточнили, что серьёзно относятся к своим сотрудникам в России и будут выплачивать им пособие по неполной занятости.
А ранее Лайф писал, что АвтоВАЗ подтвердил сообщения о приостановке сборки машин. В компании рассказали, что образовался дефицит электронного оборудования. По данным СМИ, речь идёт о немецких полупроводниках.