Лавров уверен, что решение кризиса на Украине будет найдено
Глава МИД добавил, что минимальные условия для РФ хорошо известны и они обсуждаются в том числе на переговорах с украинской стороной.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено. Об этом он рассказал в интервью российским и зарубежным СМИ.
"Конечно, решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны, они обсуждаются в том числе на переговорах с украинской стороной", — сказал он.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад слушает Россию, но не может услышать. Глава МИД РФ также выразил уверенность в том, что мир потихоньку начинает вникать в суть ситуации на Украине и понимать причины российской спецоперации.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © Getty Images / Aytac Unal / Anadolu Agency