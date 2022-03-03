Лавров уверен, что решение кризиса на Украине будет найдено

Глава МИД добавил, что минимальные условия для РФ хорошо известны и они обсуждаются в том числе на переговорах с украинской стороной.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено. Об этом он рассказал в интервью российским и зарубежным СМИ.

"Конечно, решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны, они обсуждаются в том числе на переговорах с украинской стороной", — сказал он.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад слушает Россию, но не может услышать. Глава МИД РФ также выразил уверенность в том, что мир потихоньку начинает вникать в суть ситуации на Украине и понимать причины российской спецоперации.