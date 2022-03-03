Лавров сообщил о проведении ещё одного разговора Путина и Макрона

Глава МИД РФ отметил, что французский лидер на фоне текущих событий на Украине часто созванивается с главой российского государства. Все беседы, как указал министр, проходят по инициативе Парижа.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил журналистам, что между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном сейчас проходит очередной телефонный разговор.

Лавров отметил, что французский лидер на фоне текущих событий на Украине очень часто разговаривает с Путиным. Все беседы, как указал министр, проходят по инициативе Парижа.

"Сейчас, когда мы общаемся, по-моему, идёт очередной телефонный разговор. Но мы будем только рады, если Франция на этот раз всё-таки поможет достичь договорённостей, которые опираются на принципы, одобренные в рамках ОБСЕ и в целом в рамках международных отношений", — добавил глава МИД РФ в эфире телеканала TF1.