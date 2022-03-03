Путин 3 марта проведёт оперативное заседание Совбеза
Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Не исключено, что перед его началом глава государства может высказаться о потерях среди российских военнослужащих в ходе "Операции Z" на Украине, заметил Дмитрий Песков.
Президент России 3 марта проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) России. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Запланировано совещание с постоянными членами Совбеза. Мы не исключаем вступительных слов президента в начале этого мероприятия. Будем это показывать по телевизору", — уточнил он.
Песков не исключил, что глава государства может высказаться о потерях среди российских военнослужащих в ходе "Операции Z" на Украине. Помимо этого у президента на четверг запланировано несколько международных телефонных переговоров, сегодня он работает в Ново-Огарёве, добавил представитель Кремля.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин озвучил премьер-министру Израиля условия разрешения конфликта на Украине, а также обсудил с премьером Индии Моди эвакуацию индийских граждан с территории Украины.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.