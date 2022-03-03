Путин 3 марта проведёт оперативное заседание Совбеза

Не исключено, что перед его началом глава государства может высказаться о потерях среди российских военнослужащих в ходе "Операции Z" на Украине, заметил Дмитрий Песков.

Президент России 3 марта проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) России. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Запланировано совещание с постоянными членами Совбеза. Мы не исключаем вступительных слов президента в начале этого мероприятия. Будем это показывать по телевизору", — уточнил он.