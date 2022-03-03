Лавров: РФ использует только высокоточное оружие для уничтожения военной инфраструктуры

При этом глава МИД подчеркнул, что обстрелам и нападениям не подвергаются даже казармы с украинскими военными. Однако Россия всё же вынуждена продолжить спецоперацию на Украине, добавил министр.

Российскими вооружёнными силами используется исключительно высокоточное оружие для подавления военной инфраструктуры на Украине. Об этом в интервью российским и иностранным СМИ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Наши военнослужащие, которые участвуют в специальной операции, имеют жёсткий приказ — использовать только высокоточное оружие для подавления военной инфраструктуры", — сказал он.

При этом Лавров подчеркнул, что обстрелам и нападениям не подвергаются даже казармы с украинскими военнослужащими. Однако Россия продолжит спецоперацию на Украине и не даст сохранить угрожающую Москве военную инфраструктуру, добавил глава МИД РФ.

"Мы готовы разговаривать, но продолжать нашу операцию мы будем, потому что не можем позволить себе сохранить на Украине инфраструктуру, которая угрожает РФ", — заключил министр.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад слушает Россию, но не может услышать. Глава МИД РФ также выразил уверенность в том, что мир потихоньку начинает вникать в суть ситуации на Украине и понимать причины российской спецоперации.