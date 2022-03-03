Лавров — о происходящем на Украине: Это не Голливуд, где есть абсолютное зло и добро
Сергей Лавров. Обложка © Twitter / МИД России
Министр иностранных дел РФ призвал западных партнёров взглянуть на факты тех ужасов, что происходили в Донбассе последние восемь лет, о которых в том числе пишут европейские журналисты.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на мировой арене в связи с конфликтом России и Украины создаётся голливудская картинка, где есть абсолютное зло и добро.
"На мировой арене создаётся картинка как в Голливуде — есть абсолютное зло и абсолютное добро. И абсолютное добро, конечно же, воплощено в персонаже, который и является сценаристом этого боевика", — сказал Лавров.
Министр назвал это печальным событием и выразил уверенность, что эта истерия западных партнёров закончится. Москва же в свою очередь готова к диалогу, добавил он, однако исключительно на основе равноправия и учётов интересов друг друга.
Кроме того, глава МИД призвал Запад ознакомиться с фактами тех ужасов, что происходили в Донбассе. Он заметил, что французская журналистка посетила регион и описала, как она наблюдала обстрелы школы, убийство двух женщин, которые там работали, и пристыдила деятелей, которые отказываются это видеть.
"Ей, конечно, не разрешили это публиковать, но в соцсетях этот комментарий доступен. Так что приглашаю просто с фактами ознакомиться, а не пытаться делать вид, что тот самый голливудский боевик развивается по сценарию, который написан вашими коллегами, где есть абсолютное зло и абсолютное добро", — сказал министр.
А ранее Сергей Лавров уверил в том, что Россия будет развиваться, даже если Запад решит опустить "железный занавес". Глава МИД подчеркнул, что западные партнёры в очередной раз доказали свою абсолютную ненадёжность и полную недоговороспособность.