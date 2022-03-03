Лавров — о происходящем на Украине: Это не Голливуд, где есть абсолютное зло и добро

Министр иностранных дел РФ призвал западных партнёров взглянуть на факты тех ужасов, что происходили в Донбассе последние восемь лет, о которых в том числе пишут европейские журналисты.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на мировой арене в связи с конфликтом России и Украины создаётся голливудская картинка, где есть абсолютное зло и добро.

"На мировой арене создаётся картинка как в Голливуде — есть абсолютное зло и абсолютное добро. И абсолютное добро, конечно же, воплощено в персонаже, который и является сценаристом этого боевика", — сказал Лавров.

Министр назвал это печальным событием и выразил уверенность, что эта истерия западных партнёров закончится. Москва же в свою очередь готова к диалогу, добавил он, однако исключительно на основе равноправия и учётов интересов друг друга.

Кроме того, глава МИД призвал Запад ознакомиться с фактами тех ужасов, что происходили в Донбассе. Он заметил, что французская журналистка посетила регион и описала, как она наблюдала обстрелы школы, убийство двух женщин, которые там работали, и пристыдила деятелей, которые отказываются это видеть.

"Ей, конечно, не разрешили это публиковать, но в соцсетях этот комментарий доступен. Так что приглашаю просто с фактами ознакомиться, а не пытаться делать вид, что тот самый голливудский боевик развивается по сценарию, который написан вашими коллегами, где есть абсолютное зло и абсолютное добро", — сказал министр.