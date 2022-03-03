"Ситуация чудовищная": Песков назвал позором решение отстранить сборную России от Паралимпиады в Пекине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле решительно осуждают решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить спортсменов России и Белоруссии от Игр в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

"Ситуация, конечно, чудовищная. И это, конечно, позор для Международного паралимпийского комитета, по-другому я не могу сказать", — отметил Песков.

Он обратил внимание, что накануне было принято одно решение, а сегодня его изменили.