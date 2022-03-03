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3 марта, 10:13

"Ситуация чудовищная": Песков назвал позором решение отстранить сборную России от Паралимпиады в Пекине

Накануне в МПК приняли решение допустить россиян и белорусов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле решительно осуждают решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить спортсменов России и Белоруссии от Игр в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

"Ситуация, конечно, чудовищная. И это, конечно, позор для Международного паралимпийского комитета, по-другому я не могу сказать", — отметил Песков.

Он обратил внимание, что накануне было принято одно решение, а сегодня его изменили.

В ПКР назвали незаконным решение о недопуске россиян до Паралимпиады в Пекине

В ПКР назвали незаконным решение о недопуске россиян до Паралимпиады в Пекине

В среду Лайф сообщал, что МПК принял решение допустить сборные России и Белоруссии до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе.

Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Роман Фейгин

Комментарий

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Александр Данилович Ткачсегодня в 14:02

У Китая сейчас самый ответственный момент - отложить старты ОИ и ЗАСТАВИТЬ МОК и прочие подконтрольные США международные спортивные федерации отменить своё расистское решение и показать всему миру, что спорт вне политики!

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