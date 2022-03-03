Лавров: США подчинили себе Европу, как когда-то Наполеон и Гитлер
Глава МИД России отметил, что в НАТО даже вопросов не возникает на этот счёт, а Евросоюзу Вашингтон давно "указал на его место".
Соединённые Штаты Америки сегодня подчинили себе европейские страны, как когда-то это сделали Адольф Гитлер и Наполеон Бонапарт. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.
"Вы знаете, у меня просто уже напрашиваются сравнения такие: в своё время и Наполеон, и Гитлер ставили задачу подчинить себе Европу. Сейчас её подчинили себе американцы. Понятно, в НАТО там вообще даже вопросов не возникает, а Евросоюзу указали на его место", — цитирует ТАСС главу МИД РФ.
А ранее Лавров заявил, что Россия будет развиваться, даже если Запад решит опустить "железный занавес". Российский министр подчеркнул, что западные партнёры в очередной раз доказали свою абсолютную ненадёжность и полную недоговороспособность.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Сергей Лавров. Обложка © Flickr / МИД России