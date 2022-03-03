Лавров: США подчинили себе Европу, как когда-то Наполеон и Гитлер

Соединённые Штаты Америки сегодня подчинили себе европейские страны, как когда-то это сделали Адольф Гитлер и Наполеон Бонапарт. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.

"Вы знаете, у меня просто уже напрашиваются сравнения такие: в своё время и Наполеон, и Гитлер ставили задачу подчинить себе Европу. Сейчас её подчинили себе американцы. Понятно, в НАТО там вообще даже вопросов не возникает, а Евросоюзу указали на его место", — цитирует ТАСС главу МИД РФ.

А ранее Лавров заявил, что Россия будет развиваться, даже если Запад решит опустить "железный занавес". Российский министр подчеркнул, что западные партнёры в очередной раз доказали свою абсолютную ненадёжность и полную недоговороспособность.