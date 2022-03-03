Зеленский сообщил о скором прибытии 16 тысяч наёмников, готовых воевать за ВСУ

На Украину в ближайшее время прибудут 16 тысяч иностранных наёмников, которые хотят воевать на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил лидер Незалежной Владимир Зеленский.

"Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые идут в нашу страну, первые из 16 тысяч едут защищать нашу свободу", — сказал Зеленский в очередном видеообращении к народу.

Напомним, ранее Зеленский объявил о создании "интернационального легиона обороны" Украины. В связи с этим он напомнил, что любой желающий из другого государства может служить в ВСУ в соответствии с его указом 2016 года. С 1 марта украинский лидер также ввёл в стране безвизовый режим для иностранных наёмников. Документ не распространяется на Россию, которую Киев называет "государством-агрессором".