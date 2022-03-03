Зеленский сообщил о скором прибытии 16 тысяч наёмников, готовых воевать за ВСУ
Владимир Зеленский. Фото © Instagram / zelenskiy_official
Ранее лидер Незалежной объявил о создании интернационального легиона, который, как планируется, будет состоять из иностранных добровольцев. Также для них на территории страны введён безвизовый режим.
На Украину в ближайшее время прибудут 16 тысяч иностранных наёмников, которые хотят воевать на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил лидер Незалежной Владимир Зеленский.
"Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые идут в нашу страну, первые из 16 тысяч едут защищать нашу свободу", — сказал Зеленский в очередном видеообращении к народу.
Напомним, ранее Зеленский объявил о создании "интернационального легиона обороны" Украины. В связи с этим он напомнил, что любой желающий из другого государства может служить в ВСУ в соответствии с его указом 2016 года. С 1 марта украинский лидер также ввёл в стране безвизовый режим для иностранных наёмников. Документ не распространяется на Россию, которую Киев называет "государством-агрессором".
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.