Зеленский сообщил о скором прибытии 16 тысяч наёмников, готовых воевать за ВСУ

Ранее лидер Незалежной объявил о создании интернационального легиона, который, как планируется, будет состоять из иностранных добровольцев. Также для них на территории страны введён безвизовый режим.

На Украину в ближайшее время прибудут 16 тысяч иностранных наёмников, которые хотят воевать на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил лидер Незалежной Владимир Зеленский.

"Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые идут в нашу страну, первые из 16 тысяч едут защищать нашу свободу", — сказал Зеленский в очередном видеообращении к народу.