Лавров: Запад слушает Россию, но не может услышать

Глава МИД РФ также выразил уверенность в том, что мир потихоньку начинает вникать в суть ситуации на Украине и понимать причины российской спецоперации.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад слушает, но не хочет слышать мнение Москвы. Тем не менее большинство западных стран понимает Россию, однако вынуждено поддерживать "свою" политику.

"Речь идёт о том, что нас слушают, но не слышат. И пытаются нам всячески навязать своё понимание того, как дальше жить в Европе", — сообщил он в интервью российским и иностранным СМИ.

Лавров также выразил уверенность в том, что мир начинает вникать в суть ситуации на Украине.

"Думаю, что большинство понимает, о чём идёт речь, но вынуждено подчиняться самому жёсткому, жестокому диктатору", — сказал глава российского МИД.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад не может определять за Россию, что нужно для её безопасности. Министр напомнил о заявлениях стран Европы о том, что включение Украины в НАТО не будет создавать угрозы для Москвы.