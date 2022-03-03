Лавров: Из Украины уже давно формировали "анти-Россию"
Кроме того, по словам министра иностранных дел РФ, из Незалежной активнейшим образом делали плацдарм для подрыва всего русского.
Из Украины давно формировали "анти-Россию" и плацдарм для подрыва всего русского. Такое заявление сделал в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В нынешней ситуации мы не можем сохранять угрозу, потому что из Украины давно делали "анти-Россию", из Украины делали активнейшим образом плацдарм для подрыва всего русского", — сказал министр.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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