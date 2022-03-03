Глава ЕК подтвердила получение письма Зеленского с запросом на вступление Украины в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что президент Украины Владимир Зеленский направил письмо в ЕК с запросом на вступление Незалежной в Евросоюз, однако, по её словам, для выполнения этого необходимо, чтобы военное противостояние в стране завершилось.

"Действительно, Зеленский прислал письмо с официальным запросом Украины на вступление в ЕС. Таким образом он запустил процесс. Это будет обсуждаться со странами-членами, но сейчас нашей первой задачей должно стать завершение этой страшной войны", — сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Бухаресте.

Руководитель ЕК не стала озвучивать возможные сроки приёма Украины в ЕС, также отказалась отвечать на вопрос о перспективе вступления Грузии и Молдавии.