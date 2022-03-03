Глава ЕК подтвердила получение письма Зеленского с запросом на вступление Украины в ЕС
В результате процесс был запущен и этот вопрос будет обсуждаться со странами – членами Евросоюза, однако для этого должно быть выполнено одно условие, заметила фон дер Ляйен.
Урсула фон дер Ляйен. Фото © Twitter / Ursula von der Leyen
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что президент Украины Владимир Зеленский направил письмо в ЕК с запросом на вступление Незалежной в Евросоюз, однако, по её словам, для выполнения этого необходимо, чтобы военное противостояние в стране завершилось.
"Действительно, Зеленский прислал письмо с официальным запросом Украины на вступление в ЕС. Таким образом он запустил процесс. Это будет обсуждаться со странами-членами, но сейчас нашей первой задачей должно стать завершение этой страшной войны", — сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Бухаресте.
Руководитель ЕК не стала озвучивать возможные сроки приёма Украины в ЕС, также отказалась отвечать на вопрос о перспективе вступления Грузии и Молдавии.
А ранее Лайф рассказывал, что глава Евросовета Шарль Мишель пообещал оказать помощь всем беженцам с Украины. Он отметил, что для жителей Незалежной сегодняшняя ситуация в стране очень болезненная и сложная и Евросоюз "как никогда должен быть вместе с украинцами".