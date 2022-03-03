Лавров уверен, что истерия Запада из-за ситуации на Украине пройдёт

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что наблюдаемая сегодня истерия Запада из-за ситуации на Украине пройдёт, а европейские партнёры "перебесятся". Об этом глава МИД рассказал в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке.

"Я уверен, что эта истерия пройдёт, перебесятся наши западные партнёры, я по-другому не могу даже выражаться", — сказал он.