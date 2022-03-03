Лавров уверен, что истерия Запада из-за ситуации на Украине пройдёт
Министр также отметил, что Россия всегда готова к диалогу, однако при одном непременном условии: "исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учёта интересов друг друга".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что наблюдаемая сегодня истерия Запада из-за ситуации на Украине пройдёт, а европейские партнёры "перебесятся". Об этом глава МИД рассказал в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке.
"Я уверен, что эта истерия пройдёт, перебесятся наши западные партнёры, я по-другому не могу даже выражаться", — сказал он.
Лавров отметил, что Россия всегда готова к диалогу, однако при одном непременном условии: "исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учёта интересов друг друга".
Лавров подтвердил, что встреча с украинской делегацией состоится сегодня, и выдвинул свою версию о задержке
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ