Лавров заявил, что Запад не может определять за Россию, что нужно для её безопасности
Министр напомнил о заявлениях стран Европы о том, что включение Украины в НАТО не будет создавать угрозы для Москвы.
Власти западных стран не должны определять за Россию необходимые для её безопасности меры. Об этом заявил в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нам говорят: включение Украины в НАТО или какой-либо ещё страны, не являющейся сейчас членом альянса, не будет создавать угрозы для безопасности России. С какой стати Запад за нас определяет, что нужно для нашей безопасности?" — сказал он.
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Ранее Сергей Лавров заявил, что разговор о возможности ядерной войны ведут НАТО и Украина. Министр иностранных дел России напомнил, что условия применения РФ такого рода оружия описаны в военной доктрине. К тому же наша страна не строит свою политику по принципу "эскалация ради деэскалации".
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