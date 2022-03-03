Лавров заявил, что Запад не может определять за Россию, что нужно для её безопасности

Власти западных стран не должны определять за Россию необходимые для её безопасности меры. Об этом заявил в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нам говорят: включение Украины в НАТО или какой-либо ещё страны, не являющейся сейчас членом альянса, не будет создавать угрозы для безопасности России. С какой стати Запад за нас определяет, что нужно для нашей безопасности?" — сказал он.