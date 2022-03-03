Песков: Есть основания полагать, что Киев намеренно затягивает начало переговоров

Ранее МИД выразил мнение, что таким образом Украина пытается выиграть время, чтобы получить указания из Вашингтона.

Россия имеет основания полагать, что украинская сторона намеренно затягивает начало переговоров. Об этом в беседе в журналистами в четверг заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"У нас есть основания так полагать", — сказал он, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что Киев попросту намеренно тянет время.

Ранее глава МИД России озвучил свою версию, объясняющую задержку предстоящей встречи. По мнению Лаврова, таким образом Украина пытается выиграть время, чтобы получить указания из Вашингтона.