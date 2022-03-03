Песков: Есть основания полагать, что Киев намеренно затягивает начало переговоров
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Ранее МИД выразил мнение, что таким образом Украина пытается выиграть время, чтобы получить указания из Вашингтона.
Россия имеет основания полагать, что украинская сторона намеренно затягивает начало переговоров. Об этом в беседе в журналистами в четверг заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"У нас есть основания так полагать", — сказал он, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что Киев попросту намеренно тянет время.
Ранее глава МИД России озвучил свою версию, объясняющую задержку предстоящей встречи. По мнению Лаврова, таким образом Украина пытается выиграть время, чтобы получить указания из Вашингтона.
Напомним, что первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области в Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций.