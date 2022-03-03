Рогозин объявил о завершении поставок ракетных двигателей из РФ в США

"Нами сегодня принято решение о прекращении поставок ракетных двигателей в США производства НПО "Энергомаш". Напомню, где-то с середины 90-х годов такие поставки шли достаточно активно", — сказал генеральный директор "Роскосмоса".

Напомним, Запад начал вводить в отношении России санкции и прочие ограничения после начала "Операции Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.