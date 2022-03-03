"Было честью играть за свою страну": Генрих Мхитарян заявил о завершении карьеры в сборной Армении

Полузащитник итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян объявил о завершении карьеры в составе сборной Армении по футболу. Об этом он написал в своём инстаграме .

"Для меня было честью играть за свою страну последние 15 лет и ещё большая честь — быть её капитаном последние шесть лет. После 95 матчей за сборную, тяжёлой работы, страсти и беспрецедентных взлётов и падений на пути, представляющем мою страну на поле, я принял решение завершить свою международную карьеру в сборной Армении", — написал Мхитарян.