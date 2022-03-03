"Было честью играть за свою страну": Генрих Мхитарян заявил о завершении карьеры в сборной Армении
В составе национальной команды он провёл около 100 матчей начиная с 2007 года.
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Полузащитник итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян объявил о завершении карьеры в составе сборной Армении по футболу. Об этом он написал в своём инстаграме.
"Для меня было честью играть за свою страну последние 15 лет и ещё большая честь — быть её капитаном последние шесть лет. После 95 матчей за сборную, тяжёлой работы, страсти и беспрецедентных взлётов и падений на пути, представляющем мою страну на поле, я принял решение завершить свою международную карьеру в сборной Армении", — написал Мхитарян.
Добавим, что за сборную Армении Генрих Мхитарян дебютировал в начале 2007 года, проведя за это время 95 матчей, в которых он забил 32 мяча.