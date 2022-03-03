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3 марта, 10:29

"Было честью играть за свою страну": Генрих Мхитарян заявил о завершении карьеры в сборной Армении

В составе национальной команды он провёл около 100 матчей начиная с 2007 года.

<p>Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Полузащитник итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян объявил о завершении карьеры в составе сборной Армении по футболу. Об этом он написал в своём инстаграме.

"Для меня было честью играть за свою страну последние 15 лет и ещё большая честь — быть её капитаном последние шесть лет. После 95 матчей за сборную, тяжёлой работы, страсти и беспрецедентных взлётов и падений на пути, представляющем мою страну на поле, я принял решение завершить свою международную карьеру в сборной Армении", — написал Мхитарян.

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Добавим, что за сборную Армении Генрих Мхитарян дебютировал в начале 2007 года, проведя за это время 95 матчей, в которых он забил 32 мяча.

Шамиль Гаджиев

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