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Опубликовано 3 марта 2022, 13:29

"Наши спортсмены лучшие": В Госдуме назвали низким и гадким запрет российским спортсменам на участие в Паралимпиаде

Ранее в МПК приняли соответствующее решение из-за отказа ряда стран соревноваться с россиянами.

Запрет Международного паралимпийского комитета (МПК) на участие российских спортсменов в Паралимпиаде-2022 в Пекине является низким и гадким, не позволяющим больше говорить о какой-либо толерантности в спорте. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Сергей Бурлаков.

"Маски сорваны. О какой толерантности и гуманности говорит Запад, если они отыгрываются на спортсменах с ограниченными возможностями. Основная цель спорта — нести добро в мир и объединять людей. Все основы олимпийского движения нарушены. Этот поступок ещё раз показывает, что наши спортсмены лучшие!" — подчеркнул Бурлаков, слова которого приводит телеграм-канал партии "Единая Россия".

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"Возмущение и отвращение": В ПКР назвали безобразием отстранение России от участия в Паралимпиаде в Пекине

Ранее Лайф сообщал, что российских паралимпийцев отстранили от участия в Паралимпиаде-2022. Поводом для этого стал отказ ряда стран участвовать в одних соревнованиях с россиянами. В Паралимпийском комитете РФ назвали данное решение незаконным и не исключили того, что будут обращаться в суды.

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Обложка © ТАСС / Zuma / Simon Haste

Шамиль Гаджиев
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