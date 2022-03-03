"Наши спортсмены лучшие": В Госдуме назвали низким и гадким запрет российским спортсменам на участие в Паралимпиаде
Ранее в МПК приняли соответствующее решение из-за отказа ряда стран соревноваться с россиянами.
Запрет Международного паралимпийского комитета (МПК) на участие российских спортсменов в Паралимпиаде-2022 в Пекине является низким и гадким, не позволяющим больше говорить о какой-либо толерантности в спорте. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Сергей Бурлаков.
"Маски сорваны. О какой толерантности и гуманности говорит Запад, если они отыгрываются на спортсменах с ограниченными возможностями. Основная цель спорта — нести добро в мир и объединять людей. Все основы олимпийского движения нарушены. Этот поступок ещё раз показывает, что наши спортсмены лучшие!" — подчеркнул Бурлаков, слова которого приводит телеграм-канал партии "Единая Россия".
Ранее Лайф сообщал, что российских паралимпийцев отстранили от участия в Паралимпиаде-2022. Поводом для этого стал отказ ряда стран участвовать в одних соревнованиях с россиянами. В Паралимпийском комитете РФ назвали данное решение незаконным и не исключили того, что будут обращаться в суды.
Обложка © ТАСС / Zuma / Simon Haste