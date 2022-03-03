Лавров заявил, что французские политики часто "петушатся" в своих заявлениях

Петух является так называемым национальным символом Франции, поэтому политики этой державы часто "петушатся", что у них тоже есть ядерное оружие. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление своего французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана.

"То, что заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, он очень любит гарцевать. Петух у французов — национальный, так сказать, символ. Вот и петушатся они очень часто. И он заявил, что [президент России] Путин должен помнить, что у Франции тоже есть ядерное оружие", — отметил глава МИД РФ в интервью российским и иностранным СМИ.