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3 марта, 10:31

Лавров заявил, что французские политики часто "петушатся" в своих заявлениях

Так глава МИД РФ прокомментировал слова своего коллеги из Франции Жан-Ива Ле Дриана, который ранее попросил Путина "не забывать" о том, что НАТО является ядерным альянсом.

Петух является так называемым национальным символом Франции, поэтому политики этой державы часто "петушатся", что у них тоже есть ядерное оружие. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление своего французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана.

"То, что заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, он очень любит гарцевать. Петух у французов — национальный, так сказать, символ. Вот и петушатся они очень часто. И он заявил, что [президент России] Путин должен помнить, что у Франции тоже есть ядерное оружие", отметил глава МИД РФ в интервью российским и иностранным СМИ.

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А ранее Лавров заявил, что Россия будет развиваться, даже если Запад решит опустить "железный занавес". Российский министр подчеркнул, что западные партнёры в очередной раз доказали свою абсолютную ненадёжность и полную недоговороспособность.

Сергей Лавров. Обложка © Kremlin.ru

Наталья Исакова

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