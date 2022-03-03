Песков: Решение о ликвидации "Эха Москвы" принято после нарушения станцией закона

Решение ликвидировать радиостанцию "Эхо Москвы" принималось её собственником после того, как издание нарушило закон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал всех так и относиться к произошедшему.

"Это решение акционера, это решение собственника. Радиостанция нарушила закон, было использовано право Генпрокуратуры принять соответствующие меры, тем более в ходе специальной операции, которая сейчас осуществляется на Украине", — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля уточнил, что это было решением собственника и "вот так к этому и нужно относиться". В этом случае власти вряд ли имеют право как-то иначе комментировать решение акционера, добавил Песков.

Ранее Лайф рассказывал, что главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко временно покинет Россию после блокировки телеканала. Он сообщил, что его коллеги готовы обжаловать принятые в отношении редакции решения и продолжить работу, частично удалённо. Тем не менее вещание из другой страны не планируется.