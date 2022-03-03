Лавров заявил об обучении неонацистов методам ведения войны при Зеленском

Неонацисты на Украине весьма вольготно себя чувствуют: обучаются методам ведения войны в городе и устраивают шествия под портретами военных преступников. При этом президент страны Владимир Зеленский выделяет им свою гвардию для того, чтобы обеспечить почётный караул, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.

"Они открыто маршируют, устраивают факельные шествия, при этом для этих факельных шествий президент Зеленский выделяет свою охрану из роты почётного караула. Они проводят учения, обучаются методам ведения войны в городе, методам диверсий, провокаций. Всё это происходит при президенте Зеленском", — сказал глава МИД РФ.

Министр также добавил, что при Зеленском неонацизм на Украине "расцветает пышным цветом".