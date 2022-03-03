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3 марта, 10:24

Лавров заявил об обучении неонацистов методам ведения войны при Зеленском

Министр отметил, что преступное движение на Украине сейчас "расцветает пышным цветом". В частности, радикалы регулярно устраивают шествия, а также занимаются подготовкой диверсий и провокаций.

Неонацисты на Украине весьма вольготно себя чувствуют: обучаются методам ведения войны в городе и устраивают шествия под портретами военных преступников. При этом президент страны Владимир Зеленский выделяет им свою гвардию для того, чтобы обеспечить почётный караул, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.

"Они открыто маршируют, устраивают факельные шествия, при этом для этих факельных шествий президент Зеленский выделяет свою охрану из роты почётного караула. Они проводят учения, обучаются методам ведения войны в городе, методам диверсий, провокаций. Всё это происходит при президенте Зеленском", — сказал глава МИД РФ.

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Министр также добавил, что при Зеленском неонацизм на Украине "расцветает пышным цветом".

Ранее Лайф сообщал, что командование полка "Азов" внесли в список "предателей и врагов" России. Так, в него вошло четыре командира националистического батальона, которые получили сомнительную известность в ходе вооружённого конфликта в Донбассе. Всего на данный момент в перечень уже входит более 45 человек.

Обложка © Getty Images / Anastasia Vlasova

Наталья Исакова

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