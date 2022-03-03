Мединский: Блок предложений РФ на переговорах с Украиной состоит из трёх частей

Блок предложения российской делегации на переговорах с украинской стороной состоит из трёх частей. Об этом рассказал журналистам помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский перед вторым раундом переговоров с Украиной.

"Российская делегация сейчас работает, поскольку у нас блок предложений из трёх частей. Он касается военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического. Мы сейчас сводим позиции воедино", — приводит его слова БелТА.