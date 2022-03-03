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3 марта, 10:20

Мединский: Блок предложений РФ на переговорах с Украиной состоит из трёх частей

Глава российской делегации отметил, что представители РФ сейчас работают, сводя воедино позиции по военно-техническому, гуманитарно-международному и политическому аспектам.

Блок предложения российской делегации на переговорах с украинской стороной состоит из трёх частей. Об этом рассказал журналистам помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский перед вторым раундом переговоров с Украиной.

"Российская делегация сейчас работает, поскольку у нас блок предложений из трёх частей. Он касается военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического. Мы сейчас сводим позиции воедино", — приводит его слова БелТА.

Мединский: Второй раунд переговоров России и Украины может начаться в 15:00

Мединский: Второй раунд переговоров России и Украины может начаться в 15:00

Минувшей ночью стало известно, что второй раунд переговоров делегаций России и Украины на фоне военной "Операции Z" состоится, однако они пройдут не в Беловежской Пуще, как сообщалось ранее. Украинская делегация запросила смену места переговоров. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским — помощником президента России — ждала коллег из Киева в Беловежской Пуще со вчерашнего дня.

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Светлана Оперук

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