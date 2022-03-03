Кремль соболезнует близким российских военных, погибших на Украине
Подвиг наших военнослужащих в ходе спецоперации по освобождению Донбасса непременно войдёт в историю, уверен Дмитрий Песков.
В Кремле соболезнуют родным и близким российских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Так же, как и мы все, реагируем. Это большое горе. Мы все, естественно, соболезнуем родным и близким тех, кто потерял своих мужей, своих детей. Это большая трагедия для всех нас", — сказал он.
По мнению представителя Кремля, подвиг российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине непременно войдёт в историю, а героизм наших военных, отметил он, вызывает восхищение.
"Безусловно, их подвиг войдёт в историю, подвиг в борьбе с нацистами, можно сказать, и в выполнении этой важной и ответственной задачи", — добавил пресс-секретарь президента.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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