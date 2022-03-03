Кремль соболезнует близким российских военных, погибших на Украине

Подвиг наших военнослужащих в ходе спецоперации по освобождению Донбасса непременно войдёт в историю, уверен Дмитрий Песков.

В Кремле соболезнуют родным и близким российских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Так же, как и мы все, реагируем. Это большое горе. Мы все, естественно, соболезнуем родным и близким тех, кто потерял своих мужей, своих детей. Это большая трагедия для всех нас", — сказал он.

По мнению представителя Кремля, подвиг российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине непременно войдёт в историю, а героизм наших военных, отметил он, вызывает восхищение.

"Безусловно, их подвиг войдёт в историю, подвиг в борьбе с нацистами, можно сказать, и в выполнении этой важной и ответственной задачи", — добавил пресс-секретарь президента.