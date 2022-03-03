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Регион
Опубликовано 3 марта 2022, 10:23

В Кремле не рассматривают национализацию имущества зарубежных компаний в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал об этом. А вот на Украине уже начали разработку закона о национализации собственности России.

В Кремле не рассматривают вопрос о национализации имущества зарубежных компаний в России. В этом журналистов заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мне не известно об этом ничего, и в Кремле это не рассматривается", сказал он в четверг.

Песков добавил, что все вопросы, связанные с санкциями и минимизацией ущерба от них, курирует оперативный штаб в правительстве, которым руководит премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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Напомним, Запад объявил о санкциях после начала Москвой специальной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Президент России Владимир Путин также подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Лайф следит за развитием событий.

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Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Алексей Берковиц
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