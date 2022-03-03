В Кремле не рассматривают национализацию имущества зарубежных компаний в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал об этом. А вот на Украине уже начали разработку закона о национализации собственности России.

В Кремле не рассматривают вопрос о национализации имущества зарубежных компаний в России. В этом журналистов заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мне не известно об этом ничего, и в Кремле это не рассматривается", — сказал он в четверг.