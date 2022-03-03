Лавров предупредил о готовящихся ВСУ провокациях, в том числе в Мариуполе

Глава МИД РФ отметил, что на стороне киевского режима воюют настоящие убийцы. А неонацисты в Незалежной при поддержке Зеленского обучаются методам ведения войны в городе, диверсиям и провокациям.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о наличии множественной информации о готовящихся украинцами провокациях, в том числе в Мариуполе. Об этом он рассказал в интервью российским и иностранным СМИ.

"Много есть информации о том, какие провокации готовятся, в том числе и в Мариуполе, и на других территориях, где украинцы сейчас пытаются использовать граждан как живой щит", — сказал министр.

Лавров отметил, что на стороне киевского режима воюют настоящие убийцы. А неонацисты в Незалежной при поддержке Зеленского обучаются методам ведения войны в городе, диверсиям и провокациям. Также они устраивают шествия, для которых украинский лидер выделяет охрану из роты почётного караула, добавил дипломат.

"Мне очень трудно объяснить, как президент Зеленский может председательствовать в обществе, где неонацисты и неонацизм расцветают пышным цветом", — заключил министр.

Ранее Сергей Лавров заявил, что из Украины уже давно формировали "анти-Россию". Кроме того, по словам министра иностранных дел РФ, из Незалежной активнейшим образом делали плацдарм для подрыва всего русского.