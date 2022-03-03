Лавров предупредил о готовящихся ВСУ провокациях, в том числе в Мариуполе
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Глава МИД РФ отметил, что на стороне киевского режима воюют настоящие убийцы. А неонацисты в Незалежной при поддержке Зеленского обучаются методам ведения войны в городе, диверсиям и провокациям.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о наличии множественной информации о готовящихся украинцами провокациях, в том числе в Мариуполе. Об этом он рассказал в интервью российским и иностранным СМИ.
"Много есть информации о том, какие провокации готовятся, в том числе и в Мариуполе, и на других территориях, где украинцы сейчас пытаются использовать граждан как живой щит", — сказал министр.
Лавров отметил, что на стороне киевского режима воюют настоящие убийцы. А неонацисты в Незалежной при поддержке Зеленского обучаются методам ведения войны в городе, диверсиям и провокациям. Также они устраивают шествия, для которых украинский лидер выделяет охрану из роты почётного караула, добавил дипломат.
"Мне очень трудно объяснить, как президент Зеленский может председательствовать в обществе, где неонацисты и неонацизм расцветают пышным цветом", — заключил министр.
Ранее Сергей Лавров заявил, что из Украины уже давно формировали "анти-Россию". Кроме того, по словам министра иностранных дел РФ, из Незалежной активнейшим образом делали плацдарм для подрыва всего русского.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.