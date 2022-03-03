Лавров — об "Операции Z": Вынужденное решение, потому что Москве врали

Министр иностранных дел РФ также призвал Запад понять, что Россия не лезет "за десять тысяч километров" наводить порядки "по каким-то своим правилам".

Россия начала специальную "Операцию Z" на Украине вынужденно, ведь Москве врали на протяжении долгих лет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Это ["Операция Z"] вынужденное решение, потому что нас просто не слышали и врали нам на протяжении последних 30 лет, получается", — сказал Лавров, также заметив, что преждевременных оценок этой операции делать не стоит.

В интервью российским и иностранным СМИ министр призвал понять, что Россия не лезет "за десять тысяч километров" наводить порядки "по каким-то своим правилам".

Ранее Сергей Лавров заявил, что происходящее на Украине не является голливудским боевиком, где есть абсолютное зло и абсолютное добро. Министр иностранных дел РФ призвал западных партнёров взглянуть на факты тех ужасов, что происходили в Донбассе последние восемь лет, о которых в том числе пишут европейские журналисты.