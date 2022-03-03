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Регион
Опубликовано 3 марта 2022, 10:36
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Лавров — об "Операции Z": Вынужденное решение, потому что Москве врали

Сергей Лавров. Обложка © МИД РФ

Сергей Лавров. Обложка © МИД РФ

Министр иностранных дел РФ также призвал Запад понять, что Россия не лезет "за десять тысяч километров" наводить порядки "по каким-то своим правилам".

Россия начала специальную "Операцию Z" на Украине вынужденно, ведь Москве врали на протяжении долгих лет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Это ["Операция Z"] вынужденное решение, потому что нас просто не слышали и врали нам на протяжении последних 30 лет, получается", — сказал Лавров, также заметив, что преждевременных оценок этой операции делать не стоит.

В интервью российским и иностранным СМИ министр призвал понять, что Россия не лезет "за десять тысяч километров" наводить порядки "по каким-то своим правилам".

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Ранее Сергей Лавров заявил, что происходящее на Украине не является голливудским боевиком, где есть абсолютное зло и абсолютное добро. Министр иностранных дел РФ призвал западных партнёров взглянуть на факты тех ужасов, что происходили в Донбассе последние восемь лет, о которых в том числе пишут европейские журналисты.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Артур Лапсаков
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