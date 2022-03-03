"Дискриминация по признаку национальности": В ОКР назвали беспрецедентными санкции против российских спортсменов
На этой неделе международные спортивные организации отстранили большое количество российских спортсменов от участия в соревнованиях.
В ОКР считают, что российские спортсмены подвергаются дискриминации по признаку национальности и гражданства. Об этом сообщает пресс-служба организации.
"Российские спортсмены подвергаются дискриминации по признаку национальности и гражданства, их лишают права на участие в международных соревнованиях без малейших на то оснований. Указанные ограничения являются беспрецедентными по своему масштабу и негативным последствиям для молодых российских атлетов, которые выбрали спорт в качестве своей профессии", — заявили в ОКР.
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Ранее Лайф сообщал, что ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
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