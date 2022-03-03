"Дискриминация по признаку национальности": В ОКР назвали беспрецедентными санкции против российских спортсменов

В ОКР считают, что российские спортсмены подвергаются дискриминации по признаку национальности и гражданства. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Российские спортсмены подвергаются дискриминации по признаку национальности и гражданства, их лишают права на участие в международных соревнованиях без малейших на то оснований. Указанные ограничения являются беспрецедентными по своему масштабу и негативным последствиям для молодых российских атлетов, которые выбрали спорт в качестве своей профессии", — заявили в ОКР.